Sachbeschädigung an Blitzersäule in Kiedrich, Rheingau-Taunus-Kreis

In der Nacht vom 22.12.2018 auf den 23.12.2018 kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Blitzersäule, bei der hoher Sachschaden entstand. Durch unbekannte Täter wurde die Säule in der Eltviller Straße so stark beschädigt, dass diese gegenwärtig vermutlich nicht mehr funktionstüchtig ist. Der Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 10.000,-- EUR geschätzt.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der zuständigen Polizeistation Eltville am Rhein unter der Telefonnummer 06123/9090-0 in Verbindung zu setzen. Quelle: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen (ots)

