INSA: Union verkürzt den Abstand zur AfD leicht – Feld bleibt eng

In der jüngsten INSA-Sonntagsfrage bleibt die AfD stärkste Kraft, die Union verringert den Rückstand leicht, meldet die dts Nachrichtenagentur. Aktuell liegen AfD und CDU/CSU dicht beieinander, SPD folgt mit Abstand; Grüne und Linke rangieren im Mittelfeld. Aggregatoren wie PolitPro und Dawum führen die aktuellen Werte und Zeitreihen.

Laut INSA kommt die AfD auf rund 26 Prozent, die Union auf etwa 24 Prozent; SPD ~14 Prozent, Grüne ~12 Prozent, Linke ~11 Prozent, BSW und FDP je ~4 Prozent. Befragt wurden gut 1.200 Personen online; die Fehlertoleranz liegt im üblichen Bereich.

Interpretation: Der Vorsprung bleibt klein und volatil; Bewegungen von ±1 Punkt können bereits den Abstand drehen. Entscheidend werden Mobilisierung und Abwanderungen zwischen Union, AfD und Nichtwählern.

Quelle: dts Nachrichtenagentur




