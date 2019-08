Oberbayern: 17-Jährige tot aufgefunden

In der Gemeinde Kreuth im oberbayerischen Landkreis Miesbach ist am Sonntagmittag eine vermisste 17-Jährige tot aufgefunden worden. Sie war zuvor von einem Fest in einem Nachbarort nicht nach Hause gekommen, teilte die Polizei mit.

Gemeinsam mit Freundinnen war die 17-Jährige demnach am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr mit einem Taxi zurück nach Kreuth gefahren. Aus bislang unbekanntem Grund hatte die junge Frau allerdings kurz vor ihrer Wohnanschrift das Taxi verlassen und war nicht nach Hause zurückgekehrt. Freunde und Angehörige hatten noch in der Nacht damit begonnen, nach der 17-Jährigen zu suchen, am Sonntagmorgen informierten sie dann die Polizei. Im Rahmen einer großen Suchaktion wurde die junge Frau schließlich gegen 11:40 Uhr einige hundert Meter von ihrer Wohnanschrift entfernt tot in einem Bachbett aufgefunden. Die Todesursache war zunächst unklar. Zur Klärung der Todesumstände übernahm die Kriminalpolizei die ersten Ermittlungen.

Die Angehörigen wurden von dem Kriseninterventionsteam des Bayerischen Roten Kreuzes betreut. Quelle: dts Nachrichtenagentur

