Rehlingen, OT. Rehrhof: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw - Schutzengel aktiv

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Morgen des 22.11. gegen 07:45 Uhr auf der Bundesstraße 209 im Bereich Rehrhof. Eine 45-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes A250e befuhr die B209 in Fahrtrichtung Soltau.

Vermutlich aufgrund von Müdigkeit geriet die Fahrerin aus dem Kreis Herford in den Gegenverkehr und kollidierte mit zwei weiteren Pkw BMW und Volvo auf der Gegenfahrbahn. Alle drei Fahrer der Pkw wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein erheblicher Sachschaden an allen drei Fahrzeugen von gut 120.000 Euro. Aufgrund des erheblichen Trümmerfeldes musste die B209 für anderthalb Stunden teils voll gesperrt werden. Am Einsatzort befanden sich neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch einige Soldaten der Bundeswehr, die zufällig vor Ort waren. Diese waren als Ersthelfer im Einsatz und halfen zudem das Trümmerfeld auf der Fahrbahn zu räumen.

Quelle: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen (ots)