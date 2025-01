Varel: Aufgefundene Geldkassette konnte zuordnet werden - Wer kann Hinweise zu dem Täter geben?

Wie gestern berichtet, erhielt die Polizei Sonntagnachmittag von einem Vareler Bürger Kenntnis über eine Geldkassette, die dieser in der Emil-Heeder-Straße in Richtung Winkelsheide aufgefunden hatte.

Die Beamten stellten die Geldkassette sicher, die zu dem Zeitpunkt weder einem Geschädigten noch einer konkreten Tat zugeordnet werden konnte und wendete sich zur Sachverhaltsaufklärung mit einem Zeugenaufruf Montagmittag an die Öffentlichkeit.

Wenige Stunden später meldete sich eine Varelerin, die ihr Eigentum in der Pressemitteilung erkannte, den Diebstahl ihrer Geldkassette aus ihrem Carport in der Straße 'Großer Winkelsheidermoorweg' feststellte und diesen bei der Polizei anzeigte. Täterhinweise liegen liegt vor, so dass die Polizei weiterhin um Zeugenhinweise bittet: Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.



Quelle: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland (ots)