SpaceX hat weitere 60 Starlink-Satelliten in die Erdumlaufbahn geschickt

Eine Trägerrakete vom Typ Falcon 9 mit weiteren 60 Starlink-Internetsatelliten an Bord ist von Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet worden. Der Start wurde vom US-Unternehmen SpaceX live übertragen. Zuletzt war eine Gruppe von 60 Starlink-Satelliten am 24. März in die Erdumlaufbahn gebracht worden.

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes zu lesen: "Das Abheben erfolgte um 02.42 Uhr Ortszeit (08:42 Uhr MEZ) von Cape Canaveral. Die erste Raketenstufe soll dann auf einer Schwimmplattform im Atlantik landen. Raketenstufen werden nach ihrer Landung auf der Schwimmplattform normalerweise für einen erneuten Einsatz verwendet. Starlink ist ein von SpaceX betriebenes Satellitennetzwerk, das künftig weltweiten Internetzugang bieten soll. Das Starlink-Projekt wurde im Februar 2018 in Angriff genommen. Es hat zum Ziel, in jedem Teil der Erde den Zugang zum Hochgeschwindigkeitsinternet zu sichern. In der ersten Aufbauetappe sollen rund 12.000 Satelliten in den Weltraum geschickt werden. SpaceX hat schon ein Testprogramm für Internetnutzer gestartet. Eine Ausrüstung für Signalempfang und Signalsendung kostet je 499 US-Dollar. Die monatliche Abonnentengebühr beträgt 99 US-Dollar – etwa so viel wie bei den wichtigsten Internetdienstanbietern in den USA oder sogar weniger. Der Hersteller verspricht eine Download-Geschwindigkeit von 50 bis 150 Megabit pro Sekunde. " Quelle: SNA News (Deutschland)