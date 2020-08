Nordenham: Verkehrsunfall mit nicht zugelassenem Pkw und gestohlenen Kennzeichen

Gleich mehrere Verstöße stellten Beamten der Polizei Nordenham am Dienstag, 25. August 2020, bei einem Verkehrsunfall in der Magdalenstraße in Nordenham fest. Gegen 17:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer mit seinem Pkw, einem schwarzen VW, die Magdalenstraße in Richtung Atenser Allee.

Beim Durchfahren von zwei Verkehrsinseln, verlor der Pkw-Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde der Pkw derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Als die Beamten der Polizei Nordenham an der Unfallstelle eintrafen, fanden sie den VW ohne Fahrzeugführer und dessen Beifahrer vor. Unverzüglich wurden polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach dem Unfallflüchtigen und dem Beifahrer eingeleitet, die jedoch nicht zum Auffinden der Personen führten. Die Beamten stellten im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme fest, dass der schwarze VW nicht zugelassen und nicht versichert war. Zudem wurden die am Pkw angebrachten Kennzeichen zuvor im Bereich Vechta entwendet. Der VW wurde daraufhin beschlagnahmt und durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Der entstandene Schaden am Baum sowie der Schaden am VW wurde auf je 1.500 Euro geschätzt. Gegen den unbekannten Fahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden. Insbesondere ist von Interesse, wo dieser Pkw zuvor aufgefallen ist und wer diesen Pkw zuvor geführt hat. Die verwendeten Kennzeichen werden dem rechtmäßigen Eigentümer zeitnah ausgehändigt (889 143). Quelle: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch (ots)