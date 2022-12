Bundeswehrsoldat ersticht Kameradin – Leiche auf Beifahrersitz gefunden

Ein Bundeswehrsoldat soll eine Kameradin getötet haben. Die Leiche der Frau wurde von der Polizei auf dem Beifahrersitz entdeckt, als der Mann mit seinem PKW auf der Autobahn A3 nahe Dierdorf mit der Leitplanke kollidierte. Laut Staatsanwaltschaft Koblenz sollen die beiden zuvor liiert gewesen sein. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Die Staatsanwaltschaft Koblenz bestätigte, dass sich der 32-Jährige derzeit in Untersuchungshaft befindet. Den Angaben zufolge ereignete sich die Tat bereits am Freitag, als der Soldat mit seinem Pkw auf der Autobahn A3 in der Nähe der Anschlussstelle Dierdorf mit einer Leitplanke kollidierte. Laut Staatsanwaltschaft fand die Polizei anschließend die Leiche auf dem Beifahrersitz des Wagens. Das Amtsgericht Koblenz hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft bereits einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen, er befinde sich in einem Gefängnis. Der Soldat war zuletzt in Niedersachsen stationiert, die Frau war in Koblenz bedienstet."

