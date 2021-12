Bergisch Gladbach: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - zwei Menschen schwer verletzt

Am Dienstag (14.12.) gegen 14:55 Uhr verunfallte ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Polen auf der Overather Straße Ecke Obereschbach im Stadtteil Moitzfeld, wodurch er selbst und seine zwei Insassen verletzt wurden.

Der 37-Jährige befuhr mit zwei weiteren Insassen (38 Jahre, 57 Jahre) in seinem BMW die Overather Straße aus Fahrtrichtung Untereschbach kommend in Fahrtrichtung Bensberg. Einige Meter vor der Unfallstelle touchierte der Fahrer den Bordstein am rechten Fahrbahnrand, fuhr im Bereich der Einmündung ungebremst in die anliegende Leitplanke und drehte sich durch die Wucht des Aufpralls, bis er mittig der Fahrbahn zum Stillstand kam.

Durch den Aufprall wies der BMW starke Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite auf. Eine hinter der Unfallstelle liegende Lärmschutzwand eines Anwohners wurde ebenfalls beschädigt.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten bei der Unfallaufnahme einen deutlichen Alkoholgeruch aus dem Inneren des Fahrzeuges feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer des Pkw ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Im Fußraum des Pkw befand sich auch noch eine leere Flasche Wodka.

Der 37-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus begleitet, um dort eine zuvor angeordnete Blutprobe durchzuführen zu lassen. Die beiden weiteren Insassen wurden schwerverletzt zur stationären Behandlung mittels Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und durch die Polizei sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.



Quelle: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)