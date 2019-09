Tageswohnungseinbruch in Reuschenberg

Am Montag (16.09.) kam es in der Minzstraße zu einem Tageswohnungseinbruch. Nach ersten Erkenntnissen gelangten bislang unbekannte Täter, zwischen 08:30 und 15:40 Uhr, vermutlich durch Aufhebeln der Hauseingangstür, in das Reihenhaus.

Aus dem Wohnzimmer wurde ein schwarzer Fahrradanhänger der Marke Thule, aus dem Anbauschuppen im Garten ein weißes E-Bike der Marke Herkules entwendet. Der oder die Täter entkamen anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nun werden Zeugen gesucht. Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02131 300-0.

Tipps zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine Quelle: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss (ots)

