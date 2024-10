Keltern-Weiler: Brand einer Scheune

Am Feiertag, Donnerstag, gg. 16.00 Uhr, wurde der Brand einer Scheune in der Mühlbachstraße in Weiler gemeldet. Durch den Brand wurde die Scheuen total zerstört; es entstand ein Sachschaden von rund 100.000 EURO.

Zum Glück wurden keine Personen verletzt und auch Nachbargebäude wurden nicht beschädigt. Die Feuerwehrkräfte waren bis gg. 18.20 Uhr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Feuerwehren aus Keltern und Birkenfeld waren mit 8 Fahrzeugen und 51 Kräften vor Ort. Die Polizei war mit zwei Besatzungen zugegen. Die Ermittlungen werden aktuell durch das Polizeirevier Neuenbürg geführt. Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim (ots)