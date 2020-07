Bonn: Mädchen gibt ihrer Schwester einen lebenswichtigen Hinweis

Schock am Freitagvormittag; ein Bundespolizist beobachtete im Bonner Hauptbahnhof ein kleines Mädchen, welches gefährlich nah an der Bahnsteigkante stand. Ihre verantwortungsbewusste ältere Schwester zog die "Kleine" aus dem Gefahrenbereich, so dass niemand verletzt wurde.

Ein Bundespolizist, der das vorbildliche Handeln beobachtet hatte, überreichte dem Mädchen als Dankeschön ein Malbuch und sprach intensiv mit der Mutter über die Gefahren an Bahnanlagen. Ein Bundespolizist beobachtete am Bahnsteig 2/3 des Bonner Hauptbahnhofes ein kleines Mädchen, welches sich der Bahnsteigkante gefährlich näherte und mit ihrem Oberkörper in dem Gleisbereich ragte.

Ihre ältere Schwester bewahrte jedoch die 2-3-Jährige vor einem schlimmen Unfall, denn sie zog sie umgehend aus dem Gefahrenbereich heraus. Die Mutter der zwei Mädchen war kurzzeitig abgelenkt und hatte den Vorfall nicht registriert. Der Bundespolizist stattete sich mit einem kleinen Geschenk für das Mädchen aus und lobte ihr vorbildliches Handeln in einem Gespräch. Stolz nahm das ca. 8-jährige Mädchen das Lob des Polizisten und das Malbuch entgegen. Die Mutter der zwei Kinder wurde intensiv über die Gefahren an Bahnanlagen aufgeklärt und zeigte sich glücklich, dass ihrer kleinen Tochter nichts passiert war. Aufgrund des Vorfalls warnt die Bundespolizei vor den Gefahren an Bahnlagen: Lassen Sie ihre Kinder am Bahnsteig/in der Nähe von Bahnanlagen nie unbeaufsichtigt! Sprechen Sie mit Ihren Kindern über die Gefahren an Bahnanlagen, insbesondere über die Sogwirkung eines Zuges, die weiße Sicherheitslinie, das Züge in beide Richtungen fahren können und über den langen Bremsweg! Quelle: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin (ots)