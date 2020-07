Corona und Schulbeginn: Landeselternausschuss erwartet kein Chaos

Der Landeselternausschuss Berlin geht optimistisch in das anstehende neue Schuljahr. Der Ausschuss-Vorsitzende Norman Heise sagte am Dienstag im Inforadio vom rbb, alle Beteiligten seien diesmal auf die Situation an den Schulen während der Corona-Pandemie besser vorbereitet.

Das Chaos im März sei deswegen entstanden, weil die Schulen ohne Vorbereitung komplett geschlossen wurden. "Die Situation sollen wir ja erstmal so nicht mehr haben. Wenn Schulen geschlossen werden, dann (...) nur lokal und (...) mit einem Plan B: Dass sie nicht vollständig geschlossen werden, sondern dass man dann (...) die Anzahl der Schülerinnen und Schüler wieder reduziert und den (...) Unterricht reduziert. Bis die Situation wieder unter Kontrolle ist und man dann irgendwann wieder zum Normalbetrieb zurückkehren kann." Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) (ots)