Sternwede: Überholmanöver ohne Kontrolle - Schutzengel war aktiv

Offenbar einen guten Schutzengel hatte ein 24 Jahre alter Autofahrer am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Oppenweher Straße (L 765).

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann aus Marl um kurz nach 19 Uhr mit einem Seat die Landesstraße in Richtung der Brockumer Straße befahren, als er zu einem Überholmanöver eines vorwegfahrenden PKWs ansetzte. Dabei geriet das Fahrzeug mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn außer Kontrolle, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Hauswand des dortigen Wohngebäudes. In einer danebenliegenden Hecke endete die Fahrt. Ein geparkter PKW wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Ein Ersthelfer befreite den 24-Jährigen aus dem Wagen und wählte den Notruf. Der Mann wurde vor Ort durch die Rettungskräfte ambulant versorgt, verzichtete aber auf eine weitere Behandlung im Krankenhaus. Weil sich den Polizeibeamten der Eindruck eines Alkoholkonsums ergab und ein Vortest den Verdacht bestätigte, wurde dem Fahrer auf der Wache Espelkamp eine Blutprobe entnommen. Das Unfallfahrzeug und auch der Führerschein wurden sichergestellt. Zudem leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen ihn ein.

Quelle: Polizei Minden-Lübbecke (ots)