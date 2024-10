Cuxhaven: Eigentümer von sichergestellten Fahrrädern gesucht

Bereits am 27.09.2024 wurden in Cuxhaven in der Bahnhofstraße bei einem 40-jährigen Cuxhavener zwei Fahrräder sichergestellt, welche er zuvor, durch Zeugen beobachtet, entwendet hatte.

Bisher konnten die Eigentümer der Räder noch nicht ermittelt werden. Es handelte sich um ein Rad vom Hersteller Bergamont, Typ Bergamont und ein Rad vom Hersteller Cyco, Typ German-Artwork. Diese werden gebeten sich mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden. Quelle: Polizeiinspektion Cuxhaven (ots)