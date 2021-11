Lehrte: Brennender Cola LKW auf der A2

Um 9:09 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Hämelerwald und die OW-GW zu einem LKW Brand auf die A2 alarmiert. Vermutlich durch eine heiß gelaufene Bremse geriet am Donnerstagmorgen auf der BAB 2 kurz vor der Ausfahrt Lehrte Ost ein LKW-Auflieger in Brand.

Der Fahrer konnte die Zugmaschine noch vom brennenden Auflieger trennen und ein paar Meter weiter in Sicherheit bringen. Verletzt wurde hierbei niemand. Das Feuer breitete sich dann schnell auf den Auflieger aus, so dass den ersten Kräften bereits hohe Flammen und eine weithin sichtbare Rauchsäule den Weg wiesen. Zur Unterstützung wurde daher die Ortsfeuerwehr Immensen Nachalarmiert um durch zwei weitere Wasserführende Fahrzeuge genügen Wasser an der Einsatzstelle zur Verfügung zu haben.

Auf Grund der geladenen 0,33 Liter Cola Flaschen, von denen keine erhöhte Brandlast, sondern eher eine gewisse selbst löschende Wirkung ausging, konnte das Feuer vom ersten eingesetzten Trupp unter Atemschutz schnell niedergeschlagen werden. Im Anschluss wurde das Feuer mit Schaum erstickt. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Autobahn 2 in Fahrtrichtung Dortmund komplett gesperrt. Mit Stand 10:20 Uhr konnte bereits eine Fahrspur wieder freigegeben werden.



Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Hämelerwald und Immensen sowie die Organisationseinheit Gerätewarte mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 32 Kräften. Zur genauen Ursache und der Schadenhöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Lehrte (ots)