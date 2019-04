Vier Deutsche sterben nach Lawinenabgang in der Schweiz

Im Schweizer Kanton Wallis sind am Wochenende vier Skitourengänger aus Deutschland bei einem Lawinenabgang ums Leben gekommen. Das teilte die Kantonspolizei am Sonntag mit. Die Gruppe war am Freitag im Gebiet der Grünhornlücke verschüttet worden.

Im Rahmen der Suchaktion konnten die vier Personen laut Polizei am Samstagnachmittag nur noch tot geborgen werden. Die Suche hatte sich aufgrund der schlechten Witterung verzögert. Die Leichen wurden auf einer Höhe von 3.110 Metern mittels Lawinenverschütteten-Suchgerät gefunden. Die Identifizierung der Opfer war zunächst noch im Gange. Die zuständige Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. Quelle: dts Nachrichtenagentur

