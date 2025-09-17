Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Lotto am Mittwoch (17.09.2025): Gewinnzahlen, Zusatzlotterien und Hinweise

Freigeschaltet am 17.09.2025 um 18:57 durch Sanjo Babić
Die Ziehung vom Mittwoch, 17.09.2025, brachte bei LOTTO 6aus49 die Zahlen 20 – 21 – 22 – 27 – 37 – 44, Superzahl 7. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

In den Zusatzlotterien fielen im Spiel 77: 8 4 9 6 0 2 1 und SUPER 6: 2 3 2 2 1 8. 

Die Chance auf den Volltreffer „6 Richtige + Superzahl“ liegt statistisch bei rund 1 zu 140 Millionen – ein Hinweis, den die Lotterie regelmäßig kommuniziert und der erneut im Umfeld der Ziehung bekräftigt wurde. Verantwortungsvolles Spiel bleibt daher oberstes Gebot. Alle Angaben ohne Gewähr.

