Rheingau-Taunus-Kreis: Baukran umgekippt

Heute morgen gegen 08:10 Uhr ist in der Grillparzerstraße in Taunusstein-Hahn aus bisher unbekannter Ursache ein Baukran beim Ausrichten des Kranarmes zur Seite umgekippt. Das 160 Tonnen schwere Gerät blieb neben der Straße auf dem Gehweg liegen, der Kranarm schlug auf einem angrenzenden Parkplatz ein.

Der 60-jährige Kranführer, der zum Zeitpunkt des Unfalles in der Kranführerkabine saß, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Auf dem Parkplatz wurden zwei abgestellte Pkws sowie ein Motorrad durch dem Kranarm leicht touchiert. Schwerer beschädigt wurde das Pflaster des Parkplatzes und der Bürgersteig. Die Schäden an dem Kran selbst können bislang nicht beziffert werden. Sie liegen ersten Schätzungen nach in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro. Das Amt für Arbeitsschutz ist in die Ermittlungen zur Unfallursache mit eingebunden.



Quelle: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen (ots)