Lotterie-Glück an der Nordseeküste: Nordfriesische Nachbarschaft gewinnt 1,2 Mio. Euro

An der Nordseeküste haben einige Dutzend Dorfbewohner am Samstag ordentlich gefeiert. Denn der Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie, der im November erstmals 1,2 Millionen Euro beträgt, gehört jetzt ihnen. Über unglaubliche 600.000 Euro freut sich Torsten* aus Bargum, der einzige Teilnehmer im gewinnenden Postcode 25842 AS.

Weitere 600.000 Euro teilen sich 81 Glückliche aus der Postleitzahl 25842, also den Orten Bargum, Langenhorn, Lütjenholm und Ockholm. "300.000! Wahnsinn!" Torsten kann es kaum fassen, als er den Scheck aus dem goldenen Umschlag zieht. 300.000 Euro steht da drauf, damit hätten er und seine Frau Monika* nicht gerechnet. "Mir schlottern die Knie!", sagt der 53-Jährige. "Nicht umfallen!", warnt seine Frau. Denn es kommt noch besser: Da Torsten mit zwei Losen an der Deutschen Postcode Lotterie teilnimmt, überreicht Straßenpreis-Moderator Felix Uhlig ihm noch einen zweiten Umschlag. Und als der Glückspilz auch den öffnet, ist er wohl tatsächlich der Ohnmacht nah - und um insgesamt 600.000 Euro reicher.

Nordfriesen-Nachbarschaft gewinnt 1,2 Mio. Euro

Doch Torsten hat nicht alleine gewonnen. 81 weitere Glückspilze aus der Postleitzahl 25842, und damit den Nordseeküsten-Orten Bargum, Langenhorn, Lütjenholm und Ockholm gewinnen gemeinsam die andere Hälfte der 1,2 Millionen Euro - also ebenfalls 600.000 Euro. Ein großes Gewinnerfest, eine Postcode-Party an der Nordseeküste, ist wegen Corona leider nicht möglich. Darum zieht das Team der Soziallotterie am Samstag von Tür zu Tür, um die vielen Schecks und Blumensträuße zu verteilen.

Trecker sammeln und Gutes tun

Auch bei Ramona* und Dirk* klingeln die Postcode Lotterie-Mitarbeiter mit den roten Jacken. Das Paar aus Bargum hat gemeinsam drei Lose, und damit drei Mal 5.825 Euro gewonnen. Dirk weiß auch schon, was er sich von seinem Anteil kaufen könnte: "Ich sammel Trecker. Ich habe zwar schon 13 Stück, aber für rund 5000 Euro kann ich mir noch einen kaufen." Beiden geht es aber auch um den guten Zweck: "Weil man damit ja auch Gutes tut", sagt Ramona, "nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere".

Monatsgewinn in Mildstedt

Schon vor zwei Jahren ging ein Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie an die nordfriesische Küste. In Mildstedt bei Husum überraschten im November 2018 Lotterie-Botschafterin Katarina Witt und Straßenpreis-Moderator Felix Uhlig mehrere Glückliche mit dicken Schecks. Postcode-Gewinnerin Ute jubelte damals über 300.000 Euro. Und ein anderer Glückspilz hatte sogar schon zum zweiten Mal bei der Soziallotterie gewonnen! Mehr über die Gewinner erfahren Sie hier.

Der gute Zweck gewinnt immer

Bei der Deutschen Postcode Lotterie gewinnt auch immer der gute Zweck, denn 30 Prozent von jedem Los fließen in soziale und grüne Projekte im jeweiligen Bundesland. In Schleswig-Holstein wurden bereits 95 Projekte mit mehr als 2,1 Millionen Euro gefördert. In Nordfriesland unterstützt die Soziallotterie unter anderem den Bau eines neuen Beobachtungsdecks in der Seehundstation Friedrichskoog mit 200.000 Euro. Mehr über dieses Projekt erfahren Sie hier.

*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner/Gewinnerin sowie Angehörige werden mit ihrem Vornamen genannt.

Über die Deutsche Postcode Lotterie

Die erste Ziehung der Soziallotterie, die sich für Mensch und Natur einsetzt, fand im Oktober 2016 statt. Das Konzept ist einzigartig: Man spielt mit seinem Postcode, der sich aus der Postleitzahl des Teilnehmers sowie einem Straßencode zusammensetzt. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.200.000 Euro ausgeschüttet - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 600.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls. So gewinnen ganze Nachbarschaften zusammen und tun zugleich Gutes.

30 Prozent von jedem Losbeitrag gehen an gute Zwecke in der Nähe der Teilnehmer. Weil sie dabei sind, macht die Deutsche Postcode Lotterie einen wirklichen Unterschied: Sie unterstützt deutschlandweit bereits mehr als 2.100 Projekte mit rund 50 Millionen Euro. Ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth entscheidet über die Auswahl der Projekte. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.

Die Ziehung: Persönliche Gewinnbenachrichtigung

Die monatliche Ziehung besteht aus fünf Einzelziehungen. An diesen Ziehungen nehmen alle gültigen Lose teil und es gibt jeden Tag garantierte Gewinner. Erwerben kann man diese unter www.postcode-lotterie.de oder der kostenlosen Telefonnummer 0800 - 800 66 80. Die Gewinner werden per Anruf, Brief oder E-Mail informiert. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Die nächste Ziehung ist am 3. Dezember.

Quelle: Deutsche Postcode Lotterie (ots)