Bundesweite Demonstration in Stuttgart am 03.04.2021: „Das Jahr des Friedens und der Freiheit – Grundrechte sind nicht verhandelbar!

Am 03.04.2021 lädt QUERDENKEN-711 ganz Deutschland nach Stuttgart auf den Cannstatter Wasen ein. In Stuttgart, wo alles begann, wollen wir das Jahr des Friedens und der Freiheit feiern. Geplant ist eine Kundgebung mit anschließendem Aufzug durch Stuttgart. Dies berichtet die Friedensbewegung Querdenken-711 in ihrer Pressemitteilung.

Weiter schreibt Querdenken 711: "Seit mittlerweile einem Jahr organisiert die freiheitlich demokratische Bürgerbewegung Querdenken bundesweit friedliche Demonstrationen für die vollständige Wiederherstellung unserer Grundrechte und für die Einhaltung der Menschrechtskonvention. Dabei fordern wir die sofortige Aufhebung der Einschränkungen unserer Grundrechte durch die Corona-Verordnungen.

Zeitlicher Ablauf:

12:00 Uhr: Aufzug von RUFDERTROMMELN in der Stuttgarter Innenstadt



14:00-17:00 Uhr Kundgebung mit Rednern und Musik



17:30 Uhr Beginn des Aufzuges



19:00 Uhr Ende

Versammlungsort: Cannstatter Wasen, Mercedesstraße 40, 70372 Stuttgart Das Programm wird kurzfristig bekannt gegeben. Es wird jeweils eine Zone für die Presse und für YouTuber und Blogger eingerichtet mit jeweiliger Akkreditierung.

Quelle: Querdenken 711 - Stuttgart