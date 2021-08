Merzenich: Würgeschlange an Radweg ausgesetzt

Am Samstagnachmittag wurde in einem Gebüsch in Golzheim eine Königspython gesichtet. Das Tier wurde gefangen und kam in die Obhut einer Aufnahmestelle.

Gegen 15:15 Uhr machte ein Melder Angaben über eine Schlange, die er auf einem Grünstreifen neben einem Radweg an der Aachener Straße kurz vor Golzheim gesichtet hatte. Die Polizei begab sich zum Fundort und verständigte einen Experten für derartige Tiere. Vor Ort stellte der fachkundige Mann fest, dass es sich bei der Schlange um eine Königspython handelte. Gemeinsam konnte man das Tier fangen und übergab es dann an die Feuerwehr in Golzheim. Von dort kam die Schlange zu einer Aufnahmestelle in Stolberg. Laut Angaben der Feuerwehr ist es bereits das vierte Mal, dass an dieser Örtlichkeit eine Schlange ausgesetzt wurde. Bei der Königspython handelt es sich um eine Würgeschlange, die unter Artenschutz steht und deren Besitz angemeldet werden muss. Das Aussetzen von Tieren ist nach dem Tierschutzgesetz strafbar. Quelle: Polizei Düren (ots)