Ex-Pfleger Niels H. wegen 85-fachen Mordes verurteilt

Der frühere Krankenpfleger Niels H. ist wegen 85-fachen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das geht aus einem Urteil des Landgerichts Oldenburg vom Donnerstag hervor.

Das Gericht stellte demnach die besondere Schwere der Schuld fest. Niels H. war insgesamt wegen 100-fachen Mordes an Patienten vor dem Landgericht angeklagt. Für 97 Fälle hatte die Staatsanwaltschaft wegen ausreichender Beweise eine Verurteilung gefordert. Selbst die Verteidigung plädierte für eine lebenslange Freiheitsstrafe. Allerdings sah sie den Tatbestand Mord nur in 55 Fällen erfüllt. Der Prozess hatte rund sieben Monate gedauert.



Der Angeklagte war von 1999 bis Mitte 2005 als Krankenpfleger in Krankenhäusern in Oldenburg und Delmenhorst tätig, wobei er zahlreiche Patienten mit unterschiedlichen Medikamenten getötet haben soll. Er war bereits im Februar 2015 unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld vom Landgericht Oldenburg unter anderem wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Deswegen spielte das Strafmaß in dem aktuellen Prozess nur eine untergeordnete Rolle. Insgesamt hatten die Behörden in 332 Fällen Ermittlungsverfahren wegen Mordverdachts gegen H. eingeleitet.

Quelle: dts Nachrichtenagentur