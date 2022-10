Stolzenau: Sprengung einer Panzergranate

Am 13.10.22 wurde beim Roden von Kartoffeln eine vermutlich aus dem zweiten Weltkrieg stammende Panzergranate aufgefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sah eine Sprengung vor Ort als erforderlich an, so dass ein Sicherheitsbereich im Radius von 300 Metern um den Fundort eingerichtet werden musste.

In diesem Bereich befand sich u.a. auch die Bundesstraße 441. Eine kurzzeitige Vollsperrung dieser war somit von Nöten. Weiterhin wurden Anwohner und Passanten gebeten, diesen Sperrbereich zu verlassen. Die kontrollierte Sprengung der Granate erfolgte gegen 12:45 Uhr ohne besondere Vorkommnisse. Die Sperr- und Räumungsmaßnahmen konnten somit schon nach kurzer Zeit wieder aufgehoben worden.

Quelle: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg (ots)