Paderborn: Industriebrand an der Halberstädter Straße

Am Dienstagabend den 17.06.2025 wurde die Feuerwehr Paderborn um 20:44 Uhr zu einer Auslösung der Brandmeldeanlage in einen Industriebetrieb in Paderborn alarmiert.

Während des normalen Betriebsprozesses kam es aus ungeklärter Ursache zu einer Brandentwicklung im Dachbereich einer Industriehalle. Da die erst eintreffenden Kräfte bereits auf Anfahrt eine Rauchentwicklung und offene Flammen feststellen konnten, wurde das Einsatzstichwort auf Feuer 4 Industriebrand erhöht. Ein Mitarbeiter, welcher die Rauchentwicklung und Flammen bemerkte hatte die Brandmeldeanlage über einen Handdruckmelder ausgelöst und die Feuerwehr automatisch alarmiert. Vorbildlich haben alle Mitarbeiter des Betriebes sämtliche Gebäude verlassen und sich an den Sammelstellen eingefunden. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte eine Brandentwicklung an einem Ofenrohr im Dachbereich festgestellt werden. Umgehend wurde eine Drehleiter von außen in Stellung gebracht um den Dachbereich abzulöschen und zu kontrollieren. Ein weiterer Trupp unter umluftunabhängigen Atemschutz wurde parallel für die Brandbekämpfung im Inneren des Gebäudes eingesetzt. Im Laufe des Einsatzes wurden Teile der Dachhaut um den Schornstein über eine zweite Drehleiter geöffnet und vorhanden Glutnester abgelöscht. Zeitgleich wurde die Brandbekämpf im Innenbereich abgeschlossen und die Bereiche mit der Hilfe von Wärmebildkameras kontrolliert. Nach Beendigung aller Maßnahmen der Feuerwehr konnten die Mitarbeiter die Gebäude wieder betreten. Zu diesem Einsatz, der rund 120 Minuten andauerte, waren neben den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswache Nord und Süd auch die ehrenamtlichen Löschzüge Stadtmitte, Stadtheide und Wewer alarmiert worden. Insgesamt befanden sich an der Einsatzstelle fünf Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF), zwei Drehleitern (DLK), zwei Einsatzleitwagen (ELW), einem Gerätewagen Logistik (GW-L2) sowie zwei Rettungswagen (RTW) und einem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) mit ca. 45 Einsatzkräften. Quelle: Feuerwehr Paderborn (ots)