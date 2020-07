Oldenburg: Verkehrsunfall mit Schutzengel

Am Donnerstag, dem 09.07.2020 gegen 15:00 Uhr befuhr ein 55jähriger Emder mit seiner 54jährigen Ehefrau die Kreisstraße 122 in Fahrtrichtung Westerstede. Ausgangs einer Linkskurve verlor der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw Porsche 911 Carrera und geriet nach links von der Fahrbahn ab.

Dort durchschlug der Pkw ein Brückengeländer und rutschte in die wasserführende Süderbäke. Der Pkw stand bis zur Fahrgastzelle komplett unter Wasser. Beide Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden zur ärztlichen Versorgung dem Klinikum in Westerstede zugeführt, erlitten jedoch nur leichte Verletzungen. Der Porsche wurde von einem Kranwagen aus der Bäke geborgen. Die Freiwillige Feuerwehr Apen errichtete eine Ölsperre in dem Gewässer, da dort Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf 50.000 Euro beziffert.

Quelle: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland (ots)