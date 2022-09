Bad Oeynhausen: Fahrer alkoholisiert: Vollbesetzter Mercedes kracht gegen Laterne

Als eine Streifenwagenbesatzung in der Nacht zu Samstag (24.09.) an einer Unfallstelle in der Oberbecksener Straße eintraf, stieß sie auf vier verletzte Fahrzeuginsassen sowie ein größeres Trümmerfeld bestehend aus einem zerstörten Mercedes, einer abgerissenen Laterne und einem beschädigten Zaun. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Fahrer Alkoholgeruch fest.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 28-Jähriger aus Bad Oeynhausen mit seinem Mercedes gegen 2.35 Uhr die Oberbecksener Straße in Richtung Alter Rehmer Weg. Mit im Fahrzeug befanden sich ein weiterer Mann (29) sowie drei Frauen (18, 19, 20). Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er kurz hinter der Einmündung zur Karl-Mohme-Straße auf gerader Strecke die Kontrolle über seinen Wagen und geriet ins Schleudern.

Daraufhin kam der Pkw zunächst nach rechts von der Straße ab, kollidierte mit der Straßenlaterne und anschließen mit einem auf der anderen Straßenseite befindlichen Gartenzaun. Bei der Kollision zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Behandlung dem Krankenhaus Bad Oeynhausen zugeführt. Hier wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen. Die drei Frauen wurden zwecks ambulanter Behandlung ins Klinikum Minden verbracht. Der Beifahrer blieb unverletzt. Das verunfallte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Quelle: Polizei Minden-Lübbecke (ots)