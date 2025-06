Längst überfällig: Dank und Respekt für Veteranen - Volksbund unterstützt beim 1. Nationalen Veteranentag am 15. Juni

"Dies ist die Zeit, in der Veteranen gefordert sind. In Uniform, in der Reserve, bei Einsätzen zum Wohle unseres Landes, ob nun bei Umweltkatastrophen, bei sozialen Zwecken oder bei der Kriegsgräberfürsorge. Unser herzlicher Dank möge auch in Zukunft Verpflichtung sein", so Volksbund-Generalsekretär Dirk Backen.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. arbeitet eng mit der Bundeswehr zusammen, sei es bei Pflegeeinsätzen auf Kriegsgräberstätten, logistischer Unterstützung bei Workcamps bis hin zu musikalischer Gestaltung von Gedenkveranstaltungen weltweit. Es gibt mehr als zehn Millionen Veteranen in der Bundesrepublik Deutschland. Als Veteran der Bundeswehr gilt, wer als Soldatin oder Soldat im aktiven Dienst steht oder ehrenhaft aus dem Dienst entlassen wurden. Zur Premiere dieses Gedenktages am Sonntag sind bundesweit mehr als 120 Veranstaltungen geplant. Dazu gehören Musikkonzerte in allen Facetten, Podiumsdiskussionen und ökumenische Gottesdienste. In Berlin findet ein großes Fest rund um das Reichstagsgebäude statt, auch dort wird der Volksbund mit einem Stand vertreten sein. Für Musikfreunde bietet das Musikkorps der Bundeswehr am Sonntagmorgen ein Online-Konzert. Unter der Leitung von Oberstleutnant Christian Weiper präsentieren die Musiker ausgewählte Stücke von Star Wars "March of the Resistance" bis zu "Fanfare for an Angel". Die Konzertaufzeichnung wird am Sonntag um 10.00 Uhr auf Youtube und verschiedenen Plattformen zu erleben sein. https://www.youtube.com/watch?v=-5aPJoYmRJI Der Volksbund hat gemeinsam mit dem Reservistenverband zu diesem Anlass ein neues Sternbild am virtuellen Firmament geschaffen. Wer einen Angehörigen, einen Freund oder eine Kameradin vermisst, kann auf der Seite www.lichter-der-ewigkeit.de einen Stern aufgehen lassen und das Gedenken teilen - verbunden mit einer Spende für die Volksbund-Arbeit. Quelle: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. (ots)