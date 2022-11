Bitburg: Polizei warnt vor verschiedenen Betrugsmaschen

In den vergangenen Tagen wurden bei der Polizei in Bitburg mehrere Anzeige wegen Betrug erstattet. Dabei handelte es sich um verschiedenen Tatbegehungsweisen.

Für eine Tat wurde eine Firma aus der hiesigen Region missbraucht. Dabei wurden durch unbekannte Täter Rechnungen der Firma abgefangen und die darin genannte IBAN-Nummern gefälscht. Auf diese Weise versuchten die Täter betrügerische Zahlung auf ein Konto ihrer Wahl zu generieren. Durch einen aufmerksamen Kunden konnte der Versuch erkannt und aufgedeckt werden. Die Polizei Bitburg möchte dahingehend sensibilisieren, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch andere Firmen von dieser Betrugsmasche betroffen sein könnten.

In einem weiteren Fall wurde die Anzeigeerstatterin durch eine unbekannte Nummer angerufen. Am anderen Ende der Leitung gab man sich als Polizeibeamter zu erkennen. Man teilte ihr mit, dass der Sohn der Anruferin schwer verletzt sei und forderte Geld ein. Da die Anzeigenerstatterin die Betrugsmasche erkannte, kam es glücklicherweise nicht zu einem Schaden. Die Polizei Bitburg weist nochmals daraufhin, dass die Polizei keine Anrufe tätigt und Zahlungen einfordert. Bei solchen Anrufen sollten die Gespräche unmittelbar beendet werden.

Ein weiterer Geschädigter wurde um die Summe eines fünfstelligen Betrags betrogen. Diesem wurde per Telefon mitgeteilt, dass er eine höhere Summe in einem Gewinnspiel gewonnen habe. Um diese Zahlung zu erhalten müsse er für bestimmte Leistungen in Vorkasse treten und eine höhere Summe mittels GooglePlay-Karten übermitteln. Auch hinsichtlich dieser Betrugsmasche möchte die Polizei Bitburg sensibilisieren. Gewinne sind nicht an eine etwaige Vorauszahlung gekoppelt.

In allen Fällen weist die Polizei daraufhin, dass die Masche der Betrüger im Einzelfall variieren kann. In der Regel ähneln sich die Sachverhalte jedoch immer wieder. Bei Verdachtsfällen nehmen Sie Kontakt zu Familienangehörigen oder der Polizei auf.

Quelle: Polizeidirektion Wittlich (ots)