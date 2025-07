Haidhausen: Lkw-Ausleger verloren

Ein Lastwagen mit Ladekran ist am Leuchtenbergring-Tunnel an der Decke hängen geblieben, was zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr München geführt hat.

Über die Polizei wurde am späten Vormittag eine Einsatzmeldung an die Integrierte Leitstelle München gegeben, dass ein Lastwagen mit einem Ladekran wohl auf dem Ring an einer Tunneldecke hängengeblieben sei und sich den Kranausleger teilweise abgerissen hätte. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort das Meldebild bestätigen - ebenso, dass aufgrund des abgerissenen Krans erhebliche Mengen an Hydrauliköl ausliefen. Glücklicherweise war schnell klar, dass der Fahrer unverletzt geblieben war. Parallel sicherten Einsatzkräfte die Unfallstelle ab und kümmerten sich mit Bindemittel um das ausgetretene Öl. Aufgrund des Unfallmechanismus wurde auch ein Statiker für das Brückenbauwerk an die Einsatzstelle beordert. Hier werden noch Einschätzungen vorgenommen. Während der Reinigungs- und Aufräumarbeiten und der Unfallaufnahme war eine Spur in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Quelle: Feuerwehr München (ots)