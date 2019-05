Nagelneuer Ferrari auf A 38 verunglückt - Zeugen gesucht

Am Samstagvormittag kam es auf der A 38 in Richtung Leipzig auf Höhe der AS Nordhausen zu einem schweren Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 32-jähriger Lkw Fahrer einen Pkw an der AS Nordhausen auf die BAB auffahren lassen und wechselte dazu auf den linken Fahrtstreifen.

Ein hier fahrender 37-jähriger Ferrari Fahrer aus Hessen konnte trotz Ausweichens eine Kollision nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Heck des Lkw-Anhängers. Dabei wurde das linke Vorderrad des Ferraris komplett herausgerissen und der erst zwei Monate alte Ferrari stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 152.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich bei der API Thüringen, Tel. 036601-700, zu melden. Quelle: Autobahnpolizeiinspektion (ots)

