Lüneburg: 25-Jähriger stirbt bei Auseinandersetzung in Wohnung

In einer Wohnung in der Lüneburger Innenstadt ist in der Silvesternacht ein 25 Jahre alter Mann bei einer Auseinandersetzung ums Leben gekommen. Ein 32-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Nach ersten Ermittlungen hatten sich die beiden Männer am Montagabend in einer Bar in Lüneburg kennengelernt. Im Anschluss hatten sich beide Männer in die Wohnung einer Begleitperson des 32-Jährigen begeben, wo es dann zu der Auseinandersetzung kam. Dabei setzte der Tatverdächtige vermutlich unter anderem ein Messer ein, sodass das Opfer massive Schnittverletzungen erlitt und nach weiterer Gewalteinwirkung verstarb. Nach der Tat alarmierte der 32-Jährige gemeinsam mit der Begleitperson die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten stellten bei dem mutmaßlichen Täter einen Alkoholwert von mehr als 2,4 Promille fest. Er soll am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zum Tathergang, Verlauf beziehungsweise mögliche Notwehrhandlungen dauerten zunächst noch an. Der Leichnam des 25-Jährigen soll noch am Dienstag obduziert werden. Quelle: dts Nachrichtenagentur

