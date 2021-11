Gütersloh: Eigentümer eines Gabelstaplers gesucht

Am Samstagnachmittag (13.11., 17.30 Uhr) wurde durch Zeugen ein unbeleuchtet abgestellter Gabelstapler an der Kornstraße gemeldet. Der Eigentümer des Fahrzeuges konnte bislang nicht ermittelt werden. Es handelt sich um einen Toyota-Gabelstapler in orange.

Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Quelle: Polizei Gütersloh (ots)