Boppard-Weiler: Verkehrsunfall mit Schutzengel

Am Samstag Mittag kam es auf der K117 zwischen den Ortslagen Fleckertshöhe und Weiler zu einem Verkehrsunfall eines PKW, der vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn alleinbeteiligt abkam und in ein angrenzendes Waldstück geriet.

Das Fahrzeug blieb nach Überschlag und Kontakt mit Baumbewuchs total beschädigt auf dem Dach in abschüssigem Gelände liegen, die alleinige 21-jährige Insassin konnte sich jedoch selbständig befreien und die Polizei verständigen. Zur Bergung des Unfallwagens bedurfte es eines Windeneinsatzes der örtlichen Feuerwehr. Die leicht verletzte einheimische PKW-Führerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Für den Verlauf der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die K117 teilweise gesperrt werden.

Quelle: Polizeidirektion Koblenz (ots)