Euskirchen-Kirchheim: Kriminalpolizei hat Ermittlungen nach Sexpuppen-Fund aufgenommen

Eine Spaziergängerin hat am Mittwochmorgen (8.55 Uhr) die Polizei über einen ungewöhnlichen Fund auf einem Feldweg zwischen Euskirchen-Flamersheim und Rheinbach-Loch, informiert. Auf einer dort befindlichen Bank im Klostertal befanden sich zwei Kartons, in denen sich zwei Sexpuppen befanden. Eine der Sexpuppen habe ein kindliches Erscheinungsbild. Zudem befand sich in den Kartons diverses Zubehör.

Seit Sommer 2021 sind laut Gesetz das Inverkehrbringen, der Erwerb und der Besitz von Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild verboten. Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Sexpuppen sind spurenschonend sichergestellt worden. Wer sachdienliche Beobachtungen gemacht hat und/oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden: telefonisch unter 02251 799-510 oder 02251 799-0 oder per Email an [email protected] Quelle: Kreispolizeibehörde Euskirchen (ots)