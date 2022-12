US-Militär wird in Deutschland mehr ukrainische Soldaten ausbilden

Wie die US-Zeitung The New York Times unter Berufung auf zwei US-Beamte berichtet, wird die Zahl der ukrainischen Soldaten, die von US-Militärs auf Militärbasen in Deutschland ausgebildet werden, mehr als verdoppelt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das erweiterte Ausbildungsprogramm, das der Präsident der Vereinigten Staaten diese Woche genehmigt haben soll, wird es US-Ausbildern ermöglichen, ab dem kommenden Jahr monatlich 600 bis 800 Soldaten der ukrainischen Streitkräfte auszubilden. Derzeit bilden die Vereinigten Staaten durchschnittlich 300 ukrainische Soldaten pro Monat aus, so die Zeitung. Im Rahmen des erweiterten Programms werden US-amerikanische Ausbilder große Gruppen ukrainischer Soldaten in verbesserten Gefechtstaktiken ausbilden einschließlich einer "kollektiven Ausbildung" wie beispielsweise der Koordinierung von Infanteriemanövern mit Artillerieunterstützung." Quelle: RT DE