Mayen: Verfolgungsfahrt mit Motorrad endet mit 2 Schwerverletzen

Am 27.01.2025 gegen 21:35 Uhr fiel einer Streife der Polizei Mayen ein mit zwei Personen besetztes Motorrad in der Koblenzer Straße auf, was augenscheinlich unsicher geführt wurde. Die Beamten entschlossen sich das Motorrad einer Kontrolle zu unterziehen.

Beim Anschalten des Signalgebers STOPP POLIZEI flüchtete der Fahrer über die Koblenzer Straße, fuhr dann entgegen der Einbahnstraße durch die St.-Veit-Straße. An der Einmündung zur Alleestraße verlor der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den dortigen Bürgersteig und kollidierte schlussendlich mit einem parkenden PKW. Durch den Zusammenstoß wurden beide Personen verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Es stellte sich vor Ort heraus, dass der 35 jährige Fahrzeugführer aus der VG Mendig nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem war das Motorrad nicht zugelassen. Außerdem stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Quelle: Polizeidirektion Mayen (ots)