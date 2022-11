Mehr als 200.000 ukrainische Kinder und Jugendliche an Schulen in Deutschland angemeldet

Nach Angaben der Kultusministerkonferenz (KMK) von Mittwoch sind inzwischen 200.944 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine an den Schulen in Deutschland registriert. Die Zahl hat sich nach einem starken Anstieg zu Beginn des neuen Schuljahrs zuletzt nur noch geringfügig erhöht. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Kennwert bewegte sich seit mehreren Wochen in kleinen Schritten auf die 200.000er-Marke zu, die schließlich in der 46. Kalenderwoche vom 14. bis 20. November überschritten wurde. Die meisten ukrainischen Schüler kamen bisher in Nordrhein-Westfalen (38.145), Bayern (29.374) und Baden-Württemberg (28.301) unter.

Insgesamt gibt es in Deutschland etwa elf Millionen Schülerinnen und Schüler. Der Zuwachs um rund 200.000 Schüler innerhalb weniger Monate stellt das durch Lehrkräftemangel belastete Schulsystem vor große Herausforderungen, wie Bildungsgewerkschaften und Lehrerverbände bereits Anfang Oktober bestätigt haben."

Quelle: RT DE