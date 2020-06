Bundespolizei häuft in Coronakrise mehr Überstunden an

Die Zahl der Überstunden bei der Bundespolizei hat sich trotz des Lockdowns während der Coronakrise erhöht. Das ergibt sich aus der Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer (CSU), auf eine Anfrage aus der FDP-Bundestagsfraktion, über die die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" berichten.

Demnach lag die Zahl der Überstunden Ende Januar bei 1,51 Millionen, während sie Ende April 1,64 Millionen betrug. Das ist ein Zuwachs um rund 128.000. "Es ist alarmierend, dass die Überstundenbelastung der Bundespolizei weiter zugenommen hat. Trotz Grenzschließung, Wegfall von Sport- und Großveranstaltungen und massivem Rückgang von Reise- und Geschäftsverkehr aufgrund der Corona-Pandemie ist die durchschnittliche Mehrbelastung der Polizistinnen und Polizisten in zahlreichen Bundespolizeidirektionen nicht gesunken, sondern sogar gestiegen", sagte der FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst dem RND.



Das Bundesinnenministerium sei nun dringend gefordert, endlich ein Konzept zum Abbau der Überstunden vorzulegen, fügte Herbst hinzu. "Gerade der herausfordernde Job der Bundesbereitschaftspolizei erfordert es, dass die Polizistinnen und Polizisten ausreichend Zeit für Familie, Erholung und Regeneration erhalten." Der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei, Wolfgang Schönwald, sagte dem RND: "Die neuen Überstunden haben in erster Linie mit den Grenzkontrollen zu tun." Diese hätten zu einem zusätzlichen Personaleinsatz geführt. "Außerdem haben sich die Fans zwar bisher von den Fußball-Stadien ferngehalten. Wir müssen aber dennoch ein Auge auf sie werfen." Die Spiele der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga finden seit Mai als Geisterspiele statt. Und schließlich gebe es mittlerweile bundesweit hunderte Corona-Demonstrationen, bei denen Bundespolizei und Bereitschaftspolizeien gefordert seien, sagte Schönwald. "Wir gehen davon aus, dass das so anhalten wird." So gesehen habe die Polizei auch in Corona-Zeiten nie Ruhe.

Quelle: dts Nachrichtenagentur