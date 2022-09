Maulkorb für den Parkchef im Harz?

Nachdem er erst harte Vorwürfen gegen Feuerwehr und Politik erhob, hat der Leiter des Nationalparks Harz, Roland Pietsch, seine eigenen Aussagen am Freitag schnell wieder zurückgezogen - und das wahrscheinlich auf politischen Druck hin.

Die Mitteilung wurde Freitagmittag von der Pressestelle der Behörde versendet. 23 Minuten später zog der Nationalpark sie allerdings wieder zurück, um eine weitere Stunde später eine neue Mitteilung zu versenden, in der von den Vorwürfen kaum noch etwas zu lesen war. Nationalparksprecher Martin Baumgartner begründete den Rückzug damit, dass die erste Fassung "nicht autorisiert gewesen sei". Gegenüber der MZ erklärte er, dass man den Text zurückziehen musste. "Mehr kann ich dazu nicht sagen", so Baumgartner. Auf eine Anfrage der MZ am frühen Freitagnachmittag reagierten die für den Nationalpark zuständigen Ministerien in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt nicht.

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)