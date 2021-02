Altenpflege bekommt Verstärkung aus Asien: bpa begrüßt vietnamesische Pflegeauszubildende

An der Pflegeakademie in Kaltenkirchen haben am heutigen 8. Februar 17 vietnamesische Azubis ihre Pflegeausbildung begonnen. Das Projekt wird vom Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), der Pflegeschule in Kaltenkirchen sowie dem internationalen Kooperationspartner LIA verwirklicht.

Die Azubis sind bei privaten Pflegediensten und -heimen in der Region beschäftigt und können innerhalb von drei Jahren ihren Abschluss als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann erwerben. Neben der theoretischen Ausbildung an der Akademie gehören zu diesem Lernprozess auch vielfältige Praxisphasen in unterschiedlichen Bereichen der Pflege.

"Die Zahl pflegebedürftiger Menschen steigt weiter, und die Zahl der potenziellen Auszubildenden sinkt. Die Gewinnung internationaler Kräfte ist neben der Ausbildung und der Förderung vorhandener Kräfte ein wichtiger Baustein zur Sicherung der pflegerischen Versorgung und des Fachkräftenachwuchses in Schleswig-Holstein", sagt der bpa-Landesvorsitzende Mathias Steinbuck, der ebenfalls seit Jahren junge Menschen aus zahlreichen Herkunftsländern für den Pflegeberuf ausbildet: In einem Bildungszentrum in Bargteheide lernen derzeit über 200 Azubis aus 24 Nationen.

"Eine Ausbildung in Deutschland ist für junge Menschen aus vielen Herkunftsländern attraktiv, weil es dort vielfach keinerlei berufliche Chancen gibt. Gleichzeitig sind sie für die Pflegedienste und -heime in Schleswig-Holstein wichtige Teammitglieder", so Steinbuck. Mit dem neuen Kurs in Kaltenkirchen weitet der bpa deshalb das Ausbildungsangebot aus.

Quelle: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (ots)