Staatsanwaltschaft geht gegen sieben Klimaaktivisten vor

Freigeschaltet am 17.09.2025 um 10:27 durch Sanjo Babić
Aktivisten der "Letzten Generation" bei der kollektiven Ausübung von Straftaten, 6. Juni 2023. Bild: Screenshot: Twitter-Letzte Generation
Nach der Störaktion am 25. Juli 2024 sollen sich die Beschuldigten unerlaubt Zutritt verschafft und Startbahnen blockiert haben. Das Gericht prüft die Eröffnung des Hauptverfahrens.

Die Vorwürfe reichen von Hausfriedensbruch bis Nötigung. Der Betrieb am Drehkreuz war zeitweise unterbrochen; Maschinen mussten durchstarten oder ausweichen. 

Juristisch dürfte es um die Grenze zwischen Protest und massiver Eingriffshandlung gehen – und die Frage, wie Infrastrukturbetreiber künftig auf angekündigte Störaktionen reagieren.

