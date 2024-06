Dortmund: Ein Kalb auf der A44: Autobahnpolizei nimmt Tier im Streifenwagen mit

Tierischer Einsatz am Samstag (22.6.2024) für die Autobahnpolizei des Polizeipräsidiums Dortmund: Ein Streifenteam des Wachdienstes Soest entdeckte gegen 21 Uhr im Spätdienst auf der A44 bei der Talbrücke Pöppelsche nahe Erwitte ein Kalb, das über die Böschung neben dem Seitenstreifen der Autobahn in Richtung Dortmund lief.

Die Polizeibeamten wollten das Kalb nicht verschrecken und zunächst auf einen Landwirt warten. Doch das Jungtier war sehr zutraulich. Es ließ sich sogar umarmen. Mit einem Abschleppseil verhinderten die Beamten der Autobahnpolizei eine etwaige Flucht, die mit einer Unfallgefahr auf der Autobahn verbunden gewesen wäre.

Schließlich nahm das recht zufrieden wirkende Kalb auf dem Rücksitz des geräumigen Streifenwagens Platz und richtete es sich dort an der Seite eines gut aufpassenden Polizisten gemütlich ein.

Das Streifenteam und das Kalb verließen so die Autobahn. Die Leitstelle der Polizei in Soest nahm Kontakt auf mit einem Züchter in Erwitte-Eikeloh. Dem Züchter gehört das Tier zwar nicht, aber er übernahm es an einem Treffpunkt von der Polizei, um es altersgerecht zu versorgen. Der Eigentümer des Kalbs war bei Schichtende noch nicht bekannt.

Quelle: Polizei Dortmund (ots)