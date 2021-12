Mönchengladbach: Über 100.000 Euro Schaden bei Unfall zwischen Traktor und Linienbus

Bei einem Verkehrsunfall an der Plattenstraße in Wanlo ist am Montag, 27. Dezember, gegen 10.30 Uhr erheblicher Sachschaden entstanden: Die Kollision mit einem abbiegenden Traktor verursachte an einem NEW-Linienbus Totalschaden.

Der Fahrer des Traktors war beim Abbiegen auf der Plattenstraße mit dem Linienbus kollidiert. Durch die Wucht des Zusammenstoßes prallte der Traktor vom Bus ab und gegen eine Laterne und eine Hauswand. Es entstanden Schäden am Traktor, an dem Bus, der Hauswand und der Laterne. Der Schaden beläuft sich auf über 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sperrte den Unfallort für die Dauer der Unfallaufnahme. (jn) Quelle: Polizei Mönchengladbach (ots)