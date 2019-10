Gemünden (Wohra), Landkreis Waldeck Frankenberg: Sattelauflieger beschädigt bei Verkehrsunfall Erker eines Wohnhauses

Zu einem Verkehrsunfall kam es am gestrigen Sonntagmorgen in Gemünden, dabei beschädigte ein Sattelauflieger den Erker eines Wohnhauses. Das Haus musste abgestützt werden, derzeit befindet sich ein Statiker am Wohnhaus.

Wie die Polizeibeamten der zuständigen Polizeistation Frankenberg berichten, befuhr gegen 09:30 Uhr der 47-jährige Fahrer eines spanischen Sattelaufliegers den Steinweg in Gemünden, aus Richtung Wohratal in Fahrtrichtung Frankenberg. Aufgrund einer Engstelle in dem Bereich der Straße "Steinweg" und eines entgegenkommenden Traktors, fuhr der Fahrer des Sattelbaufliegers nach rechts und beschädigte hierbei den Erker des Wohnhauses. Durch die Feuerwehr musste das Haus abgestützt werden. Derzeit prüft ein vor Ort anwesender Statiker, ob die Beschädigung Einfluss auf die Statik des Hauses hat. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden, neben dem Wohnhaus wurde auch der Auflieger beschädigt. Der Traktor blieb unbeschädigt. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Quelle: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel (ots)

Anzeige: