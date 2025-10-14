Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Westerburg: Versuchter Rollerdiebstahl mit Sachbeschädigung

Freigeschaltet am 14.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Polizeiauto
Polizeiauto

Bild: Tim Reckmann / pixelio.de

Im Zeitraum vom 09.10.2025 bis zum 13.10.2025 wurde ein, auf einem öffentlichen Parkplatz an der Hofwiesenstraße in Westerburg, abgestellter Roller unweit des dortigen Skaterparks beschädigt. Unbekannte Personen machten sich hier an dem Roller zu schaffen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den verantwortlichen Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Montabaur (ots)

