Breitenhees: Lkw kommt von Fahrbahn ab

Am 13.05.20, gegen 10.20 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Lkw-Fahrer die B4 von Breitenhees in Richtung Sprakensehl. In einer leichten Rechtskurve kam der Lkw-Fahrer mit seinem 15-Tonner nach links von der Fahrbahn ab. Bei der Kollision mit zwei Straßenbäumen wurde das Führerhaus des Lkw aufgerissen und der Fahrer in Folge schwer verletzt.

Der Lkw-Fahrer wurde von drei Ersthelfern - einer der Ersthelfer ist ein Rettungssanitäter - bis zum Eintreffen eines Notarztes betreut. Ursächlich für den Unfall könnte evtl. ein Krankheitsfall gewesen sein. Ein Rettungswagen brachte den 35-jährigen Fahrer aus Leipzig in ein Klinikum. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von ca. 50.000 Euro. Eine Eiche wurde von dem Lkw bei dem Unfall entwurzelt. Während die Rettungsdienste am Unfallort waren, darunter auch ein Rettungshubschrauber, war die Bundesstraße für ca. 45 Minuten voll gesperrt. ++ Fotos können unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++ Quelle: Polizeiinspektion Lüneburg (ots)