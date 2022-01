Wilhelmshaven: Abgelegter Dönerspieß aufgefunden

Am vergangenen Sonntagnachmittag, den 09.01.2022, erhielt die Polizei in Wilhelmshaven Kenntnis von einem Dönerspieß, der von einer Zeugin in der Straße "Am Wiesenhof" in Höhe der Hausnummer 102 aufgefunden wurde. Weitere Hintergründe sind nicht bekannt. Der Spieß wurde vernichtet.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben angeben können, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland (ots)