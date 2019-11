Rheinland-Pfalz: 27-Jähriger stirbt bei Motorradunfall

Auf einer Landstraße im rheinland-pfälzischen Landkreis Alzey-Worms ist am Sonntag ein 27-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Der Mann war kurz nach Mitternacht auf der L 409 beim Überholen eines vor ihm fahrenden Motorrades und eines Pkw mit dem entgegenkommenden Auto eines 18-Jährigen frontal zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Dabei wurde der 27-Jährige nach rechts geschleudert, woraufhin er noch von dem zuvor überholten Pkw erfasst wurde. Der Mann erlitt durch den Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der überholte Motorradfahrer geriet nach dem Unfall vor ihm nach rechts in die Leitplanke und den Grünstreifen, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der 18-jährige Pkw-Fahrer und sein Beifahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Zudem stand der Fahrer des entgegenkommenden Pkw unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.



Die Ermittlungen zur weiteren Klärung des Unfallhergangs dauerten zunächst noch an.

Quelle: dts Nachrichtenagentur