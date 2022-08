Frankreich steigt aus gemeinsamer Entwicklung für indisches Venus-Projekt aus

Im Dezember 2024 will Indien eine Sonde zur Venus starten; sie soll den Planeten 2025 erreichen, wenn die Entfernung zwischen Erde und Venus ein Minimum erreicht. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Für diese Mission ist ein Messgerät geplant, das die Zusammensetzung der Venus-Atmosphäre durch Spektroskopie erkunden sollte. Dieses Gerät sollte von russischen und französischen Wissenschaftlern gemeinsam entwickelt werden.

Jetzt hat Frankreich seine Zusammenarbeit aufgekündigt. Das teilte der stellvertretende Direktor des Raumforschungsinstituts der russischen Akademie der Wissenschaften für das ExoMars-Projekt und Leiter der Abteilung für planetare Physik, Oleg Korablew, heute mit.

"Wir haben das Problem [mit Bauteilen] gelöst, wir führen alle vorbereitenden Schritte durch, suchen Lieferanten, alles ist in Ordnung", sagte Korablew. "Unglücklicherweise hat die französische Raumfahrtagentur mitgeteilt, dass sie an einer Teilnahme an diesem Projekt nicht länger interessiert ist, aber wir können alles selbst kaufen."

Die beiden Seiten waren sich bereits über die Aufteilung der Kosten einig gewesen. Die Arbeit an dem Gerät hat allerdings noch nicht begonnen, da die Bestätigung des Starttermins durch Indien noch aussteht.

Ein Versäumen des geplanten Termins wäre sehr ungünstig für die gesamte Mission. Der nächste mögliche Zeitpunkt, an dem Erde und Venus einander nahe genug sind, ist erst im Jahr 2031."

Quelle: RT DE